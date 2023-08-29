صرف 1250 جنيه مكافأة المولد النبوي الشريف في جامعة الزقازيق

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم 567 لشهر أغسطس عام 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من رموز الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

صرف 1250 جنيها مكافأة لجميع الأعضاء

تقدم الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة قرر مجلس الجامعة صرف 1250 جنيها مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوظائف الكادر العام، والوحدات المعاونة داخل الجامعة، كذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحرصه المستمر علي التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

تنمية القطاعات

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور إيهاب الببلاوي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تقدم أيضا بالتهنئة إلى الدكتور محمد السيد عبد الحميد بتكليفه قائما بعمل عميد كلية الآثار بصان الحجر، داعيا لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم في خدمة الجامعة ومنتسبيها.

ووافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس «الأساتذة والأساتذة المساعدين»، الحاصلين على اللقب العلمي، بموافقة مجلس الجامعة بجلستيه رقم 564 و 565 على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق.

بدء العام الدراسي

كما ناقش المجلس موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2024 على التحول التالي وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر وتنتهي 4 يناير نفس العام والترم الثاني يبدأ 10 فبراير وينتهي 30 مايو على مدار 16 أسبوع.

وفي الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة د.محمد حبيب المنسي، أستاذ الأراضي بكلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتور فاطمة محمد جاد الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.