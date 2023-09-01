3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الجمعة رغم انخفاض درجات الحرارة.. ما هي؟

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس في أول أيام شهر سبتمبر الموافق اليوم الجمعة، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مؤكدين وجود ارتفاع في نسب الرطوبة.

ظواهر جوية متوقعة اليوم

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وجود شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة: 34 - 39.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 34 - 37.

- دمنهور: 34 - 37.

- وادي النطرون: 36 - 39.

- كفر الشيخ 34 - 37

- المنصورة 34 - 37

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 34 - 36

- طنطا 34 - 36

- دمياط 33 - 36

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 37- 38

- العريش 33 - 36

- رفح 32 - 35

- رأس سدر 48- 41

- نخل 37- 39

- كاترين 35 - 37

- الطور 39 -41

- طابا 37 - 39

- شرم الشيخ 40- 43

- الإسكندرية 31 - 34

- العلمين الجديدة 30 - 33

- مطروح 30 - 33

- السلوم 30 - 33

- سيوة 38 - 40

- رأس غارب 40- 43

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40- 43

- شلاتين 38 - 41

- حلايب 34 - 37

- أبو رماد 34 - 37

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 37 - 39

- المنيا 37 -39