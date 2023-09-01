وزير دفاع إستونيا للقاهرة الإخبارية: على الغرب الوفاء بتعهداته تجاه أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، في تصريحات لقناة للقاهرة الإخبارية، إن إستونيا خصصت نسبة كبيرة من العتاد العسكري والسلاح والمستشفيات العسكرية لمساعدة أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن تنتصر كييف.

إستونيا تبذل مجهودات كبيرة لدعم أوكرانيا

وتابع وزير دفاع إستونيا، أن انتصار أوكرانيا ضد روسيا يضع الهيكل العام للأمن والسلم في المنطقة خلال العقود القادمة، والاتحاد الأوروبي كان سريعا في إجراءات دعمه لأوكرانيا، وإستونيا تبذل مجهودات كبيرة لدعم المؤسسات العسكرية الأوكرانية بالتعاون مع جميع الحلفاء.

تطورات الساحل الأفريقي

وتابع وزير دفاع إستونيا، أن القطاع الصناعي العسكري بدأ ينتج المزيد من الفذائف لدعم أوكرانيا، وإستونيا حققت نصيبها اللازم من الدعم بالقذائف، ونحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على الوفاء بتعهداته، كما تناولنا في اجتماع «توليدو» تطورات الساحل الأفريقي، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتبع منهجا مشتركا في ذلك.