«مستقبل وطن» يكرّم أوائل الثانوية الأزهرية في أسيوط

كرّمت أمانة العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن بساحل سليم، اليوم، بمقر نقابة المعلمين بساحل سليم في أسيوط، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وكان في استقبالهم عمرو جمال، أمين الحزب بساحل سليم، ومحمود عبد الله، أمين العمل الجماهيري بساحل سليم وأعضاء هيئة المكتب.

حزب مستقبل وطن

قال عمرو جمال، إنّ التكريم يأتي في إطار حرص الحزب على التواصل مع أبناء الأزهر من جميع الأعمار، وتقديرا لهم ولجهودهم وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، مضيفا أنّ أبواب الحزب مفتوحة دائما أمام هذه النماذج المشرفة.

الأزهر الشريف

وأشار محمود عبدالله، أمين العمل الجماهيري بساحل سليم، إلى أنّ التكريم يأتي أيضا لأولياء الأمور، نظرًا لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق، ونصح أبناءهم الطلبة من المتفوقين باختيار الكليات وفق قدراتهم لضمان استمرار التفوق.

وأكد جمال، أنّ الأزهر الشريف يعتز بأبنائه، ويأمل أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ورسالته، وأوصاهم بأن يكونوا من ذوي العمل والخلق والعلم والأداء.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم مشايخ معاهد الأزهر بساحل سليم، وإهداء الطلاب الأوائل شهادة تقدير وهدايا قيّمة تكريما لهم ولجهودهم.