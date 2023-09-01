مالك السفينة الأم للغواصة المفقودة: «تيتان» نفذت البروتوكولات بشكل صحيح

أعلن السير همفري جيلبرت، مالك السفينة الأم للغواصة المفقودة تيتان، أن الغواصة كان تتبع «جميع البروتوكولات» بشكل صحيح، بحسب ما ذكرته شبكة «ذا ديلي بيست».

مازال هناك أمل بالعثور على طاقم الغواصة

وفي سياق متصل، تحدث شون ليت، رئيس شركة «Horizon Maritime» المخصصة للخدمات البحرية، في مؤتمر صحفي خارج مكاتب الشركة في سانت جونز، بأن السفينة اختفت على بعد 400 ميل من الساحل، وأنه وشركته على دارية بحساسية الوقت حول المهمة، وما زالوا يركزون على البحث عن تيتان والطاقم ويحافظون على الأمل فى العثور عليهم بأمان.

وأنهى ليت تصريحاته دون تقديم أي تفاصيل جديدة عن عملية البحث والإنقاذ، لكنه قال للصحفيين إن أوشن جيت، مشغل الجولة المشؤومة البالغة 250 ألف دولار للرأس، «تدير عملية آمنة للغاية».

انفجار داخلي يحطم الغواصة تيتان

وحدثت حادث الغواصة المفقودة تيتان فى صباح يوم 18 يونيو الماضي، حيث صعد الركاب على سطح السفينة في الـ5 صباحًا وكان على متنها «الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستانى شاهزاده داوود وابنه سليمان، والمستكشف الفرنسي بول هنرى، والمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة راش ستوكن»، ولكن بعد ساعات قليله حدث انفجار داخلي للغواصة وأسفر في مقتل الجميع.