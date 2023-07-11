«ميتون على أي حال».. تصريحات مريبة لأحد ضحايا الغواصة «تيتان» قبل الكارثة

ذكر الصحفي أرني وايسمان، رئيس تحرير مجلة «ترافيل ويكلي»، الذي كان مقررًا مشاركته في رحلة سابقة للغواصة تيتان، أن المستكشف الفرنسي المشهور، بول هنري نارجوليه، الذي لقى حتفه في الحادث، أخبره سابقًا بأنه لا يتم إخطار ركاب الغواصة بإجراءات الطوارئ، لأنهم «سيموتون جميعًا قبل أن نعرف ذلك».

وايسمان يتحدث مع المستكشف الفرنسي

وقضي وايسمان، نحو 8 أيام علي متن «بولار برنس» السفينة الداعمة للغواصة تيتان في مايو الماضي، وفي ذلك الوقت تحدث مع مجموعة من الخبراء بما في ذلك المستكشف الفرنسي الشهير الذي قام بزيارة حطام السفينة «تايتانيك» عدة مرات.

وتعذّر على الصحفي اللحاق بالرحلة، إذ تم إلغاؤها في ذلك الوقت بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي حديثه لموقع «إنسايدر»، أفاد الصحفي بأن الركاب لم يتلقوا سوى تدريبات على كيفية «الصعود والهبوط» في الغواصة، وأضاف أنه لم يتلقَ أي تدريب فعلي وحينما قام بزيارة الغواصة في اليوم الأخير، فوجئ بأنها مجرد أرضية مسطحة.

وفيما يتعلق بمحادثته مع الخبير الفرنسي الراحل، أفاد بأنه قال له بابتسامة: «إذا كان هناك خلل في الهيكلية، فسنموت جميعًا قبل أن نشعر به».

عدة دول تشارك في عمليات بحث الغواصة

وتسبب اختفاء الغواصة الماضي بالقرب من حطام تايتانيك في إطلاق عملية بحث شاركت فيها عدة دول، وتم الإعلان فيما بعد عن وفاة الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها بعد تعرضها لـ«انفجار كارثي».

وتم العثور على حطام الغواصة تيتان في قاع المحيط على بعد 500 متر من حطام السفينة تايتانيك.

وفتحت إدارة خفر السواحل الأمريكية ومجلس سلامة النقل الكندي تحقيقًا في هذه الكارثة، وصرحت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس بأن مهمتنا هي التعرف على ما حدث ولماذا حدث ذلك وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل فرص وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.