طقس الإسكندرية معتدل في «الويك إند».. فرصة للاستمتاع بالبحر

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، اعتدالا نسبيا في درجات الحرارة التي تستقر عند 31 درجة منذ عدة أيام، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يلطف نسبيا من الحرارة، علاوة على هدوء معدل ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع إجازة الجمعة «الويك اند»، لتكون فرصة للمواطنين للذهاب إلى البحر في أول أيام شهر سبتمبر الجاري والذي يعد آخر شهور المصيف.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير، حيث يعتدل نسبيا في المساء، مع نشاط رياح ملحوظ واعتدال في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم حار نهارا ومعتدل نسبياً ليلا، وسرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، والتي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يمثل فرصة مميزة لنزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ ورفع الرايات الخضراء.