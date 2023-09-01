أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة.. «اعرف الطن وصل كام»

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم ثباتًا في الأسعار، وبلغ سعر الأرز الشعير 14 ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأرز الشعيراليوم، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من قبل جهات الدولة لضبط الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

سجلت أسعار الأرز الأبيض نوعية كسر 5% وكسر 3%، وبلغ سعر الطن 21200 جنيه في التعاملات الصباحية في الأسواق للمستهلك اليوم، وذلك وفقًا لما أعلنته شعبة التجارة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم 14 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% سعر 21200 جنيه للطن الواحد في الأسواق أي للمستهلك، بحسب ما أعلنت عنه الأسعار المقررة من قبل الجهات المعنية.

سجل طن الأرز الأبيض

بينما سجل طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% نحو 19400 جنيه للطن الواحد، وجاء سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك بمتوسط 24 جنيهًا، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضًا ويكون الفرق طفيفًا.