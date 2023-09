إعصار إداليا يسبب فوضى في شوارع فلوريدا (فيديو)

تواصل أطقم العمل في ولاية فلوريدا الأمريكية، العمل لاستعادة الطاقة وإزالة الحطام اليوم الجمعة بعد أن غمر إعصار إداليا آلاف المنازل على طول ساحلها الغربي، وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى استيقاظ الآلاف في الظلام مع ظهور الحرارة الحارقة.

وتسبب إعصار إداليا في ارتفاع قياسي في العواصف وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بعد وصوله إلى اليابسة صباح الأربعاء، كعاصفة قوية من الفئة 3، وهي الأقوى التي تهبط في منطقة بيج بيند الساحلية بفلوريدا منذ أكثر من قرن، حسبما دكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

حتى وقت متأخر من يوم الخميس، أبلغ أكثر من 90 ألف منزل وشركة في العديد من المقاطعات عن انقطاع التيار الكهربائي، ولكن المسؤولين يقولون إن إعادة تشغيل الأضواء هي الأولوية القصوى اليوم الجمعة، بعد أن ألحق الإعصار أضرارا بآلاف المنازل، وجعل العديد من الطرق غير صالحة للعمل بسبب الفيضانات الشديدة والحطام وكذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

قال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي إن الجزء الأكبر من الانقطاعات في هذه المرحلة يقع في منطقة بيج بيند، ولذلك فهذه هي الأولوية الأولى للبدء في إعادة الاتصال هناك.

Idalia is now a tropical storm as it moves into the Atlantic, after bringing heavy rain and wind to northwestern Florida, southern Georgia and the Carolinas. Rescue and repair efforts are ongoing in Florida's Big Bend area. #Idalia #PlanetMatters pic.twitter.com/PaWejWu6WH