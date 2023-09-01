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إعصار إداليا يسبب فوضى في شوارع فلوريدا (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
12:23 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
أضرار إعصار إداليا

أضرار إعصار إداليا

تواصل أطقم العمل في ولاية فلوريدا الأمريكية، العمل لاستعادة الطاقة وإزالة الحطام اليوم الجمعة بعد أن غمر إعصار إداليا آلاف المنازل على طول ساحلها الغربي، وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى استيقاظ الآلاف في الظلام مع ظهور الحرارة الحارقة.

وتسبب إعصار إداليا في ارتفاع قياسي في العواصف وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف بعد وصوله إلى اليابسة صباح الأربعاء، كعاصفة قوية من الفئة 3، وهي الأقوى التي تهبط في منطقة بيج بيند الساحلية بفلوريدا منذ أكثر من قرن، حسبما دكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

إعصار إداليا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في فلوريدا

حتى وقت متأخر من يوم الخميس، أبلغ أكثر من 90 ألف منزل وشركة في العديد من المقاطعات عن انقطاع التيار الكهربائي، ولكن المسؤولين يقولون إن إعادة تشغيل الأضواء هي الأولوية القصوى اليوم الجمعة، بعد أن ألحق الإعصار أضرارا بآلاف المنازل، وجعل العديد من الطرق غير صالحة للعمل بسبب الفيضانات الشديدة والحطام وكذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

قال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي إن الجزء الأكبر من الانقطاعات في هذه المرحلة يقع في منطقة بيج بيند، ولذلك فهذه هي الأولوية الأولى للبدء في إعادة الاتصال هناك.

وضرب إعصار إداليا، يوم الأربعاء، شمال فلوريدا، مما أدى إلى رياح مدمرة وأمطار غزيرة. وصل إلى اليابسة بالقرب من شاطئ كيتون في بيج بيند بفلوريدا خلال الصباح كإعصار متطور من الفئة 3، مما أدى إلى سرعة رياح مستدامة تقترب من 125 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) وعرام عاصفة يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا على طول الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا، وفقا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

مظاهر الدمار في فلوريدا جراء إعصار إداليا

ونظرًا لدرجات حرارة سطح البحر الدافئة جدًا، اشتدت العاصفة بسرعة فوق خليج المكسيك إلى الفئة 4، قبل أن تضعف إلى الفئة 3 عند وصولها إلى اليابسة، وقد أحدثت فيضانات واسعة النطاق أثناء مرورها وألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف.

وأرجعت دورية الطرق السريعة في فلوريدا وفاة 3 أشخاص بسبب حوادث سيارات أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي تسبب بها إعصار إداليا.

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بقلم سارة ثروت