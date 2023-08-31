«راعي مصر» تنظم قافلة طبية للكشف على 3 آلاف مواطن في 3 محافظات حدودية

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من القوافل الطبية تضم تخصصات مختلفة في 3 محافظات حدودية، هي: «جنوب سيناء، الوادي الجديد ومطروح» وذلك للكشف على المواطنين الأولى بالرعاية في إطار دور المؤسسة المجتمعي لوصول خدماتها لكل المواطنين في جميع أنحاء البلاد، إذ استفاد من خدمات القوافل الطبية التي تنظم لأول مرة في هذه المناطق أكثر من 3 آلاف مواطن.

قوافل في سانت كاترين

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالطرفة بمدينة سانت كاترين والوحدة الصحية بوادي فيران بمدينة أبو رديس، وتم خلال القافلة الكشف على 135 مواطنًا بعيادة الرمد وعمل 35 نظارة وفحص 239 آخرين في عيادة العظام والباطنة 236 مواطنا، وتم الكشف على 222 مواطنا بعيادة الجلدية و9 أطفال بعيادة الأطفال، وتم إجراء تحليل سكر لعدد 61 مواطن بإجمالي ما يقرب من 900 مواطن، وتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

إنجازات القافلة في مرسى مطروح والوادي الجديد

وفي محافظة مرسى مطروح أطلقت المؤسسة القافلة الطبية المجانية في وحدة الرعاية الصحية بقرية رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح، وتم توقيع الكشف الطبي على 1200 من أهالي مرسى مطروح، وضمت القافلة 5 تخصصات طبية، هي «باطنة، عظام، أطفال، جلدية، رمد»، لتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالمجان وتخفيف العبء عنهم، كما وفرت الأدوية، وتحويل عمليات رمد وعظام مجانًا.

وفي محافظة الوادى الجديد، نظمت المؤسسة قافلة طبية في الفرافرة بمنطقتي أبو الهول والكفاح في تخصصات الرمد والنساء والجلدية والأطفال والباطنة والعظام ونظارات وتحويل عمليات رمد وعظام، وتم توقيع الكشف على 450 حالة.

خدمات في شتى القطاعات

كما نظمت قافلة أخرى بمنطقة أبو نص بالفرافرة وشملت التخصصات رمد و نساء وجلدية و أطفال وباطنة وعظام، وتم توقيع الكشف على حوالي 600 حالة.

يشار إلى أن مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي هي مؤسسة خيرية تعمل في المجال التنموي منذ عام 1995وتم اشهارها رسميا عام 2016 وانضمت إلى التحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022؛ إيمانا منها بضرورة تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والفئات الأولى بالرعاية

وتقدم المؤسسة خدماتها في كافة محافظات الجمهورية بقطاعات مختلقة منها قطاع الصحة ويشمل العيادات المتنقلة والخدمات الطبية وقطاع التنمية العمرانية وقطاع الخدمات الاجتماعية (مصاريف مدارس + تجهيز عرائس + ملابس + سداد ديون)، بجانب تقدم خدمات في قطاع التنمية الاقتصادية الذي يشمل برامج المشروعات الصغيرة وبرنامك التدريب المهني و برنامج التوظيف، فضلا عن العمل بالقطاع الثقافي الترفيهي والتوعية فضلا عن تأهيل الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.