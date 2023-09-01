«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية لمواطني الإسكندرية: «معاك في كل مكان»

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، وذلك تنفيذا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

قوافل طبية وإنسانية للأكثر احتياجا

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الإسكندرية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زارت القافلة عددا من السيدات المعيلات من ذي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن، كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك في القافلة عددا من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.