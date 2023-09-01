مطار مرسى علم يستقبل 133 رحلة طيران تقل آلاف السياح من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم 133 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل 133 رحلة سياحية

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جداول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطارات تبين وصول 133 رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا تقل آلاف السياح الأجانب.

فنادق مرسى علم تستقبل 27 ألف سائح

وكشف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار الأسبوع المقبل بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت، وتنظيم برامج ترفيهية ومهرجانات على شواطئ مرسى علم لتنشيط السياحة على بالمدينة.