في الجمعة الأولى من سبتمبر.. الأوقاف تفتتح 15 مسجدا

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، في الجمعة الأولى من شهر سبتمبر، 15 مسجدًا، بينها 4 مساجد بعد صيانتها، و11 بعد الإحلال والتجديد، وذلك في إطار عملها على التوسع في بناء وتعمير بيوت الله.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد، التي تفتتحها وزارة الأوقاف المصرية، في الجمعة الأولى من سبتمبر، فانتشرت في عدة محافظات وهي: الشرقية، الفيوم، الأقصر، المنيا، الإسكندرية، قنا والبحر الأحمر، وجاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف الشرقية:

- مسجد الرحمن في أبو يحيى صفيطة بالزقازيق

- مسجد أبو محفوظ سويلم في سماكين الغرب الحسينية

- مسجد طيبة في صان الحجر

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد أبو بكر الصديق في عزبة فايز بمركز طامية

-مسجد الشيخ سعد في فيديمين بمركز سنورس

مديرية أوقاف البحر الأحمر:

- مسجد الهادي في عمارات مبارك (ك1) بسفاجا

مديرية أوقاف قنا:

- مسجد النور في ساحل البقيلي بنجع حمادي

- مسجد النصر في جزيرة مطيرة بقوص

مديرية أوقاف الأقصر:

- مسجد التقوى في قرية الروافعة الغربية بالبياضية

مديرية أوقاف الإسكندرية:

- مسجد مالك الملك في نجع العرجي بالعامرية أول

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد الرحمن في عزبة عاصم بادمو

مساجد الصيانة والتطوير

أما عن مساجد الصيانة والتطوير التي افتتحتها وزارة الأوقاف المصرية اليوم، فجاءت على مستوى 3 محافظات وهم: بني سويف، المنيا، ومحافظة الجيزة، على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد نور الإسلام في عزاقة بطوخ

مديرية أوقاف بني سويف:

- مسجد الوالدة سارة في قرية هربشنت بمركزببا

- مسجد علي بن أبي طالب في شارع صلاح سالم ببندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد الطارق بالطريق الدولي في رشيد