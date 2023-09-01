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انهيار أسرة شقيق عمرو عبدالجليل أثناء تشييع جنازته.. العزاء مساء اليوم

كتب:

خالد فرج
تصوير:

عبد الحافظ السيد
12:55 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
جنازة شقيق عمرو عبدالجليل

جنازة شقيق عمرو عبدالجليل

انهار عدد من أفراد أسرة المستشار هشام عبدالجليل، شقيق الفنان عمرو عبدالجليل، أثناء تشييع جنازته من مسجد المدينة المنورة بمنطقة المعادي.

وحرص عمرو عبد الجليل على استقبال المشاركين في جنازة شقيقه تحت منزل الأخير، وشكرهم على حضورهم، فيما قام بإلقاء نظرة الوداع على شقيقه المتوفي قبل تشييع الجنازة.

عزاء شقيق عمرو عبد الجليل 

ومن المقرر أن يستقبل عمرو عبد الجليل المعزيين في شقيقه من مسجد عمر مكرم، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.