توقيع عقد مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات بالسكة الحديد.. تفاصيل 

أعلنت وزارة النقل، توقيع عقد مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة في في قطاع «القاهرة - بني سويف» بطول 125 كيلومترًا، وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي «تالس إسبانيا - أوراسكوم».

تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أهمية التوقيع الذي يهدف إلى استبدال نظام الريلاي الكهربائي الحالي بنظام إشارات إلكتروني حديث «SIL 4»؛ لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، موضحة أنّه يُجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولي ممثل في تالس أسبانبا والقطاع الخاص المحلي ممثلا في أوراسكوم، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمحلي في مشروعات وزارة النقل.

زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية

ونوهت وزارة النقل بأنّ التوقيع يأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفريناندو أورتيجا، مديرعام شركة تالس إسبانيا وفادي مجدي، رئيس قطاع النقل بشركة أوراسكوم.