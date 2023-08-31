رئيس هيئة السكك الحديدية لـ«الوطن»: طرح تذاكر القطارات عبر البريد

قال المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، لـ«الوطن»، إنّه حاليا يجر التفاوض مع هيئة البريد لطرح تذاكر القطارات، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين.

إتاحة الدفع الإلكتروني

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يتم حالياً التفاوض مع 12 شركة دفع إلكتروني أيضا لإتاحة حجز التذاكر بها.

وقال اللواء ناجي نبيل، مساعد العضو المنتدب لشركة «إم أو تي» التابعة لوزارة النقل، المشرفة على تنفيذ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشيتل بالجيزة، لـ«الوطن»، إنّ المحطة حاليا في مرحلة الاختبارات النهائية لجميع الأنظمة الموجودة بها وعلاقتها ببعضها البعض، مؤكدًا أنّ المحطة تم تصميمها وفق المعايير العالمية وتم تنفيذها في جدول زمني محدد.