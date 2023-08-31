كيف تتجنب غرامات القطارات ومترو الأنفاق؟.. ابتعد عن هذه الأفعال

يستقل ملايين المواطنين وسائل النقل المختلفة بشكل يومي، خاصًة مترو الأنفاق وقطارات سكك الحديد، والكثير منهم يلتزم بالتعليمات ويتجنب بعض الأفعال التي تؤدي به لدفع الغرامات المقررة بالمترو والقطارات، ولكن بعد رصد العديد من المخالفات من جمهور ركاب قطارات مترو الأنفاق، قطارات السكك الحديدية، أصدرت وزارة النقل خطابا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالغرامات القطارات ومترو الأنفاق.

وترصد السطور التالية، أبرز غرامات المترو والسكك الحديد، وفق ما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر في خطاب الهيئة القومية، كما يلي.

غرامات المترو والسكك الحديد

1- شرب السجائر داخل القطارات والمحطات.

2- التهرب وركوب القطارات دون تذكرة القطارات المكيفة بجميع أنواعها، واستمرار الغرامة الخاصة بالقطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية، وقطارات الدرجة الثالثة العادية.

3- ركوب العربات المخصصة للسيدات.

4- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

5- أي راكب يستقل القطارات دون تذكرة.

6- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

7- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

8- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

9- أي راكب يتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

10- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح.

11- التسول داخل المحطات والقطارات.

ابتعد عن هذه الأفعال

12- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح.

13- عبور شريط سكة المترو.

14- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

15- استخدام أي آلات أو معدات في غير المخصص لها.

16- إعاقة غلق أبواب القطارات.