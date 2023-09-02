اليوم مهرجان العلمين الجديدة يختتم فعالياته بحفل غنائي لفرقة شارموفر

يختتم مهرجان العلمين الجديدة، مساء اليوم السبت، فعالياته في نسخته الأولى 2023، بعد عدد من الفعاليات الفنية والرياضية التي كانت بدأت من يوم 13 يوليو الماضي وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا في دورته الأولى.

وبعد عدد كبير من الحفلات الفنية، التي شهدها مهرجان العلمين، يختتم فعاليته مساء اليوم، بحفل لفرقة شارموفرز لتقدم عددا من أغانيها المميزة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

حفلات مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين، انطلق يوم 13 يوليو، وشهد كثيرا من الفعاليات الفنية والرياضية التي استمتع بها الجمهور.

وأحيا عدد كبير من الفنانين، عددا من الحفلات الغنائية، بدأها الفنان تامر حسني وبعده كل من: أحمد سعد وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وأنغام ومحمد منير وحميد الشاعري وحكيم وتامر عاشور وبهاء سلطان وكارول سماحة ومحمد عدوية وعمر خيرت وريهام عبد الحكيم ومدحت صالح وغيرهم.