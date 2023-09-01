أسهل طريقة لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.. «مش هتنزل من البيت »

يعتبر عداد الكهرباء مسبق الدفع من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنين، سواء كانوا مستخدمين للعداد أو أشخاص راغبون في استبدال العداد التقليدي بالعداد مسبق الدفع، ويهتم الكثير منهم بطرق شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر الكثير من الطرق المختلفة لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، ويعد تطبيق «سهل» من أبرز الطرق، إذ تتيح للمواطنين شحن كارت عداد الكهرباء من المنزل، دون الحاجه للذهاب للشركة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسهل طريقة لشحن كارت العداد من المنزل، والتي جاءت كالتالي:

أسهل طريقة لشحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع

- في البداية يجب أن يتأكد الراغب في شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بأن كارت شحن العداد يدعم خاصية NFC.

- كما يجب على المواطن أن يتأكد أن الهاتف الخاص به يدعم خاصية NFC أيضا.

- وتتحدد طريقة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بناء على نوع العداد، فإذا كان نوعه «جلوبال» يتم الدخول على تطبيق سهل، وإذا كان العداد نوع آخر يتم تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري من Google play أو App Store.

- وعند شحب كارت الكهرباء من الموبايل، يقوم المواطن بتمرير الكارت الخاص بالعداد على ظهر الهاتف المحمول حتى تلتقط الكاميرا بياناته.

- وبعد تمرير الكارت، يتم اختيار التفاصيل الخاصة بالاستهلاك، ليتمكن العميل من معرفة تفاصيل الرصيد الخاص به.

- وبعدها يختار العميل شحن العداد، ليقوم بإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الدفع، ويستمر العميل في وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- وبعد الانتهاء من تلك الخطوات، يقوم المواطن بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.