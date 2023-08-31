أسعار شرائح الكهرباء التجاري 2023.. تبدأ من 65 قرشا

أعلن مجلس الوزراء تثبيت أسعار شرائح الكهرباء التجاري لعام 2023، المطبقة في الوقت الحالي، وإرجاء تطبيق الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، لتأتي في أول يناير لعام 2024، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية، وتوضح «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء التجاري 2023.

أسعار شرائح الكهرباء التجاري 2023

ويكون أسعار شرائح الكهرباء التجاري 2023 حتى أول يناير عام 2024 كالتالي:

- يبدأ سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 100 كيلووات، 65 قرشا.

- الشريحة الثانية من صفر حتى 250 كيلووات سعرها 120 قرشا.

- سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلووات 140 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 601 حتى ألف كيلووات 155 قرشا.

- الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلووات 160 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي 2023

أما بالنسبة لأسعار شرائح الكهرباء المنزلية، جاءت أسعارها على النحو التالي:

- تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية تبدأ من 51 حتى 100 كيلووات بسعر 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات بسعر 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة تبدأ من 201 حتى 350 كيلووات بسعر 111 قرشًا.

- الشريحة الخامسة تبدأ من 351 حتى 650 كيلووات بسعر 131 قرشًا.

- الشريحة السادسة تبدأ من 651 حتى ألف كليووات بسعر 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة تبدأ صفر لأكثر من 1000 بسعر 145 قرشا.