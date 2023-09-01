الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر برقم العداد.. اعرف الخطوات

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات لمعرفة الآليات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، خصوصا بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا للمرة الثالثة، ومد تأجيل تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة سبتمبر 2023 برقم العداد

وتستعرض «الوطن»، وفقًا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على «فيس بوك»، الخطوات التي يجب أن يقوم بها جميع المشتركين للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة سبتمبر 2023 برقم العداد كما يلي.

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اختيار «منصة الدفع الإلكتروني».

- إدخال رقم الهاتف.

- اختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري 2023، من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2023 لجميع المشتركين والمنازل

وتنشر «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024 لجميع المشتركين والمنازل.

- الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًا 48 قرشًا

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًا 58 قرشًا، .

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًا 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًا 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًا 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.