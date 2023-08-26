«القاهرة الإخبارية»: مناورات بحرية مشتركة بين اليابان وأمريكا وأستراليا والفلبين

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أنَّها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، في بحر الصين الجنوبي.

أطلاق سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني

وذكرت، في بيان نقلتة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية «إيزومو» والمدمرة «ساميدار» شاركتا في التدريبات التي جرت أمس الأول، وأكدت أن السفينتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى يوم الخميس المقبل.

يأتي تدريب الدول الأربع بعد أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد قارب عسكري فلبيني، بالقرب من منطقة «سكند توماس شول» التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي، في وقت مبكر من هذا الشهر.

الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون

كما أوضحت الدفاع اليابانية، أنَّ السفينة القتالية الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية «موبايل» والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية «كانبيرا» والفرقاطة «أنزا» والطائرات المقاتلة «إف-35 إيه» وسفينة الإنزال التابعة للبحرية الفلبينية «دافاو ديل سور» شاركت في التدريبات.

وأشارت إلى أنَّ الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهو مفهوم تروج له طوكيو ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.