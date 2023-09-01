فنانون يشاركون في جنازة شقيق عمرو عبدالجليل.. أبرزهم محمد لطفي

انتهت صلاة الجنازة على المستشار هشام عبدالجليل، شقيق الفنان عمرو عبدالجليل، منذ قليل، من مسجد المدينة المنورة بمنطقة المعادي، ومن المقرر أن يوارى جثمان الراحل الثرى بمقابر العائلة.

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل

وحرص الفنانين محمد لطفي ومحمد عبد الحافظ ومحمد صلاح آدم على المشاركة في تشييع جنازة شقيق عمرو عبدالجليل، وتعزية الأخير في مصابه الجلل ويتلقى عمرو عبدالجليل عزاء شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.