«السكة الحديد» تكشف تفاصيل تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل للتطوير، وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيسي في شبكة السكك الحديدية وهو خط «الإسكندرية - القاهرة - أسوان»، مؤكدة أن تطوير المنظومة سيوفر أعلى معايير السلامة والأمان.

تفاصيل تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط

ونستعرض في التقرير التالي، تفاصيل تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، وفق تقرير لهيئة السكك الحديدية:

- الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط «القاهرة - إسكندرية» بطول إجمالي 208 كيلومترات.

- الانتهاء من أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط «بني سويف - أسيوط» بطول 250 كيلومترا.

- الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط «أسيوط - سوهاج - نجع حمادي» بطول 180 كم بنسبة تتجاوز 90%.

- جار العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «نجع حمادي - الأقصر» بطول 118 كيلومترا.

تطوير نظم الإشارات

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن جميع أعمال تطوير نظم الإشارات تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحا أنها ستحقق أعلى جودة في الخدمات المقدمة لجمهور الركاب على مختلف خطوط السكك الحديدية.

وأضاف المهندس محمد عامر، أن التطوير يتم بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، منوهًا باستمرار تطوير منظومة السكك الحديدية بالكامل على الوجهين البحري والقبلي.