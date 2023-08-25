كل ما تود معرفته عن إنشاء كباري الفردان بخط السكة الحديد لبئر العبد

في عام 2001، تم إنشاء كوبري الفردان بمنطقة الإسماعيلية، إلا أنه مع خطة وزارة النقل في الوقت الحالي للاهتمام بشكل أكبر بالمنطقة والعمل على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلو، لم يكن الكوبري بالكفاءة المطلوبة، وهو ما عملت عليه الوزارة سواء بتجديد القائم حالياً أو إنشاء كوبري جديد.

كباري منطقة الفردان

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن أعمال إنشاء كباري منطقة الفردان بالإسماعيلية وفق تقرير لوزارة النقل:

- تعمل وزارة النقل حالياً على إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان.

- أيضاً تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الكوبري القائم كوبري الفردان.

- كوبري الفردان هو كوبري معدني بطول 640 مترا.

- يتكون كوبري الفردان من جزئين يمر أعلى قناة السويس.

- تم الانتهاء من إنشاء كوبري الفردان في 2001.

- يربط كوبري الفردان خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء.

- يُسهم الكوبري في تعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء.

- يعمل كوبري الفردان على زيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

- تتضمن أعمال وزارة النقل إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة.

- الكوبري المعدني يتكون من جزئين كل جزء بطول 320 مترا.

- تعمل وزارة النقل على إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبري القائم.

- تعمل الوزارة على إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين.

- كما تعمل الوزارة على ربط كوبري الفردان غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح.

- تعمل وزارة النقل على إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

- كما تعمل الوزارة على إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات المياه والكهرباء والإشارات.

- تعمل الوزارة على إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.

خبير يعلق على مشروعات النقل في سيناء

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، على مشروعات النقل في سيناء، قائلاً: «إن الوزارة عملت على خلق مسارات تنموية مهمة في المحافظة بالكامل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية».

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن خطوط السكك الحديدية الجديدة تسهل حركة المواطنين إلى العديد من المناطق وهو ما لم يكن موجودا من قبل.