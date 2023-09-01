«يكتب قصائده فجرا».. أسرار في حياة الشاعر الراحل كريم العراقي 

«لا تَشْكُ للناس جُرْحًَا أَنْتَ صَاحِبُهُ، لا يُؤْلِمُ الجَرْحُ إلا مَن بِهِ ألَمُ»، هذه ليست مجرد كلمات من أحد أشهر القصائد العربية، وإنما واقع عاشه مؤلفها قبل رحيله متأثرا بمرض السرطان اللعين، إذ غيب الموت الشاعر كريم العراقي، عن عمر ناهز 68 عاما فجر اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات في مدينة أبو ظبي.

الشاعر الراحل كريم العراقي

أسرار عدة وذكريات جميلة، رواها الشاعر الراحل كريم العراقي خلال حياته، من خلال البرامج التليفزيونية التي ظهر بها، والتي جاء خلالها معلومات لا يعرفها الكثيرون عن شاعرهم المفضل.

من بين هذه الأسرار التي حكاها كريم العراقي، هي مساعدته لأطفال العراق، حينما طلب منه الشيخ محمد بن راشد كتابة قصيدة وطنية عن الأطفال العراقيين وإرسلها بالفاكس، وثاني يوم تحركت سفينة أدوية لمساعدة أطفال العراق.

كما حصلت على قصيدة أطفال العراق على جائزة اليونيسف، وقال كلمة شهيرة، «لم استطع مساعدة الأطفال بنفسي ولكن كلمتي فعلت ذلك».

كانت علاقة كريم العراقي مع السينما علاقة «غرام» على حد وصفه، ويرى أن الفيلم الجيد هو قطعة من الحياة، به تجربة وحكمة، وتولى تأليف قصة تسمى «شياب شباب»، طلب الكثيرون تحويلها فيلما.

أسرار في حياة كريم العراقي

- كان كريم العراقي يكتب في مجلة كاريكاتير مصرية بالتسعيتات شهريا، يدون بها قصة ساخرة.

- أحب «العراقي» الكتابة وقت الفجر وأهم القصائد كتبها في هذا الوقت على حد قوله.

- كان حلم الشاعر الراحل دائما وأبدا، هو أن يعود العراق كما كان عزيزا وكبيرا وله شخصيته.

وعن كاظم الساهر قال: «رحلتي مع كاظم الساهر استثنائية منذ عام 1986، قبله كنت أتعامل مع فنانين كثيرين بأجيال مختلفة، ولكن كاظم بطريقته وأسلوبه ورحلتنا الفنية التي استمرت إلى 100 أغنية، سافرنا وعدنا ورأينا الحروب والدموع والملاجئ، لذا بيننا مواقف صعبة ومواقف طريفة»

كما حكى عن فترة صعبة وقت اكتشافه المرض: «كانت صدمة كبيرة، اسمه مرعب المرض الخبيث وتقدم الطب طمأنني قليلا، قمت بفحص دوري أفعله كل 6 شهور، وما عندي شىء أشكو منه، عملت تحليل احتياطي على المثانة ليفاجىء بوجود مرض خبيث».

وعاد بعدها بعدما عاوده المرض عن وصف حالته، حينما كان المرض منتشرا بشكل كبير في جسمه، وفقدان النظر بأحد عينيه وتحوله إلى طه حسين لمدة 7 أيام وتساقط شعره بعد خضوعه للعلاج الكيماوي، قبل أن يتحسن تدريجسا، قبل أن يغيبه الموت.

زوجة كريم العراقي أصيبت بنفس مرضه، ورغم كل هذه المعاناة لم يتخل عن الأمل ولم يفقده.