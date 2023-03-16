حظك اليوم الجمعة برج الحمل مهنيا وعاطفيا.. وكن واقعيا

يملك مولود برج الحمل العديد من الصفات الجيدة التي تؤهله لمركز القيادة ومن منطلق أن هذا المولود أول برج في قوس دائرة مسار الشمس، ويتميز هذا المواليد بالإخلاص والصدق في حياتهم كما أنهم داعمون جيدون لكل من حولهم.

ويعرف عن سيدة برج الحمل أنها تتسم بالصبر والعطاء فتجدها تتقلد المناصب القيادية وتتطور بشكل ملحوظ وكبير، وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حسبما ذكرت في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم 17-3-2023 لبرج الحمل على الصعيد المهني

مهنيا واجتماعيا اليوم مولود برج الحمل ستجد القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 17-3-2023 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا مولود برج الحمل تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.