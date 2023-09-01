طبيب الكونجرس يقيم الحالة الصحية لميتش ماكونيل.. مصابا بـ«دوار عرضي»

قال طبيب الكونجرس، بريان بي موناهان، إنه تحدث مع مكتب السيناتور، ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، على سبب تجمده للمرة الثانية لمدة 30 ثانية تقريبًا أثناء حديثة للصحفيين، بحسب ما ذكرته شبكة «ايه بي سي الأمريكية».

طبيب الكونجرس يقيم حادثة ميتش ماكونيل

وأضاف طبيب الكونجرس، أن فريق ميتش ماكونيل الطبي للأعصاب، أبلغه بأن الزعيم الجمهوري جاهز طبيًا لمواصلة جدول أعماله ولم يقل بأنه فحصه بنفسه.

وذكر «موناهان»، طبيب الكونجرس أنه بعد تقييم حادثة تجمد ميتش ماكونيل أمس الأول، أبلغته اليوم الجمعة، أن حالته الصحية تسمح له بمواصلة جدول أعماله كما هو مخطط له، وأنه أصيب بحالة من الدوار العرضي وليس أمرًا نادرًا بعد حصول ارتجاج في المخ، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة الجفاف.

ماكونيل يتعرض لارتجاج في المخ

وفى وقت سابق من هذا العام، تعرض ميتش ماكونيل لارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، ودخل المستشفى حينها لعدة أيام وخضع لإعادة تأهيل قبل أن يعود إلى مجلس الشيوخ، بعد أن فحصه طبيب الكونجرس.

وتجمد ماكونيل في حدث بولايته كنتاكي، فجأة على المنصة، بسبب سؤال من أحد الصحافيين بأنه إذا كان سيرشح نفسه لولاية أخرى في عام 2026، حينها توقف عن الكلام وحدق أمامه لمدة نصف دقيقة، ثم اقترب منه مساعديه، وقالوا أنه يحتاج إلى دقيقة راحة.