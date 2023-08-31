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زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يتجمد عاجزا عن الكلام (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:42 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي

ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي

ظهر ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، متجمدا أثناء تلقي أسئلة وسائل الإعلام حول آخر الأحداث الجارية، إذ توقف ماكونيل لأكثر من 30 ثانية عن الكلام، ما استدعى تدخل مرافقته لتكرار السؤال بصوت مرتفع، غير أنه بقي صامتا.

المرة الثانية لتجمد ماكونيل

وتعد هذه المرة الثانية يظهر فيها ماكونيل متوقفا عن الحديث فجأة لبرهة عن الكلام خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في 26 من شهر يوليو الماضي، وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إنها تتمنى له «الشفاء العاجل».

وأثير وقتها تساؤلات حول صحته ومستقبله، خصوصا بعد تعرضه لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام، إذ أصيب «ماكونيل» بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2026.

بايدن: بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد

وسألت الصحفية ماكونيل: «هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟»، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: «آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة»، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلق على سؤال الصحفيين بشأن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قائلا: «سأتواصل مع ماكونيل، بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد».

وفي مارس الماضي نقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.

 

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