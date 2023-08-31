زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يتجمد عاجزا عن الكلام (فيديو)

ظهر ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، متجمدا أثناء تلقي أسئلة وسائل الإعلام حول آخر الأحداث الجارية، إذ توقف ماكونيل لأكثر من 30 ثانية عن الكلام، ما استدعى تدخل مرافقته لتكرار السؤال بصوت مرتفع، غير أنه بقي صامتا.

Senate Republican Leader Mitch McConnell froze again today in public, this time when asked by a reporter in Kentucky if he planned to run for re-election in 2026.



Re-election? He’s 81. This feels like elder abuse to keep him in office. Let him retire.pic.twitter.com/IWIXHRPKqF — Keith Boykin (@keithboykin) August 30, 2023

المرة الثانية لتجمد ماكونيل

وتعد هذه المرة الثانية يظهر فيها ماكونيل متوقفا عن الحديث فجأة لبرهة عن الكلام خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في 26 من شهر يوليو الماضي، وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إنها تتمنى له «الشفاء العاجل».

وأثير وقتها تساؤلات حول صحته ومستقبله، خصوصا بعد تعرضه لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام، إذ أصيب «ماكونيل» بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2026.

بايدن: بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد

وسألت الصحفية ماكونيل: «هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟»، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: «آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة»، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلق على سؤال الصحفيين بشأن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قائلا: «سأتواصل مع ماكونيل، بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد».

وفي مارس الماضي نقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.