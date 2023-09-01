خبير تطوير عقاري عن مهرجان العلمين: وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية

أشاد عمر جعفر خبير التطوير العقاري، بمهرجان العالم علمين، قائلا: «إن مصر الجميلة ظهرت في المهرجان بفنونها التي تعبر عن الزمن الجميل وكذلك الفن الشعبي المتزن وكذلك المسابقات الرياضية وغيرها من الأمور الترفيهية التي كانت مبدعة وتحظى باهتمام قطاع عريض من الجماهير، ونطالب بإقامة مهرجان شتوي في السخنة والغردقة على غرار العالم علمين».

العلمين مدينة التطور العمراني الذكي

وقال «جعفر» في حديثه لـ«الوطن» إن مهرجان العالم علمين ظهر بروعته، فمدينة العلمين الجديدة وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي، وتعكس التطور العمراني الذكي، كما أنها تمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، لذلك ينظر إليها الكثيرون باعتبارها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد.

جعفر: «مهرجان العالم علمين أظهر روعة المصريين»

وأضاف «جعفر» أنه من الروعة أن مدينة العلمين تضم فئات مصر المختلفة، فتجد الأثرياء بجانب العمال في البحر وكذلك في الممشى العام، وهذا يظهر جمال تلك المدينة التي لم تعد مقتصرة على فئة معينة، وأن جمال تلك المدنية إنشائيًا يعد غاية في الروعة فهي إحدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجًا سكنية وسياحية، ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أُنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط.

المتحدة قدمت فكرة حظيت بنجاح كبير

وتابع «جعفر» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت منتجًا جيدة في مهرجان العالم علمين حظيت بنجاح كبير وحققت أرباحًا كبيرة بجانب أنها حققت رواجًا تجاريًا كبيرًا خلال تلك الفترة التي قضاها المهرجان ومدتها 45 يومًا.

عناصر جذب جديدة لمدينة العالمين

ولفت خبير التطوير العقاري، إلى أن جهات الدولة المختلفة تقدم أفكارا لابد أن تنفذ في العام المقبل وهي أن يبدأ عمل مرسى اليخوت وكذلك إنشاء مدينة أولمبية عالمية تستقطب الفرق الرياضية طوال أيام السنة، وأن هذه الأفكار ستساهم في عمل العلمين طوال أيام السنة متوقعًا أن العام المقبل سيكون هناك عناصر جذب كبيرة خاصة في الجانب التجاري والسياحي.

كان مهرجان العالم علمين انطلق في 13يوليو 2023 فعاليات مهرجان العلمين ويستقبل الزوار لمدة 45 يوما وتم مد المهرجان بسبب الرواج الكبير للأنشطة الترفيهية والثقافية.