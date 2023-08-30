«كل الزوايا» يرصد نجاح «العالم علمين»: مستوى مبهر يناسب الجمهورية الجديدة

استعرض برنامج «كل الزاويا»، مشاهد من فعاليات مهرجان «العالم علمين»، ونجاح النسخة الأولى في جذب انتباه الملايين حول العالم.

الإعلامية سارة حازم: تنوع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وقالت الإعلامية سارة حازم، خلال برنامجها «كل الزوايا» على قناة «أون»، إن مهرجان مدينة العلمين الجديدة شهد تنوعا في حفلاته الغنائية والأنشطة الرياضية التي زينت المهرجان.

مهرجان العلمين.. «كل حاجه فيه»

وتابعت سارة حازم: «كل حاجة كانت موجودة في مهرجان العلمين، ونجاح كبير اتحقق في أول موسم، وأتمنى المواسم الجاية تكون أقوى وأقوى، ومدينة العلمين الجديدة تحولت في فترة قليلة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلائم مع الجمهورية الجديدة».

مهرجان العلمين الجديدة

وشهد مهرجان العلمين الجديدة مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، كما شهد حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين بالوطن العربي، وأيضًا شهد افتتاح فعالياته ببطولة كرة القدم الشاطئية.

كما شهد بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات، وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات وتنظيم البطولة العربية للجودو، وتنظيم سباق تراياثلون محتضنًا 3 رياضات مختلفة، وإقامة عرض أزياء للمصمم العالمى سينكو.