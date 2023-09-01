«dmc» تستعرض آراء الجماهير حول حفلات مهرجان العالم علمين.. عروضه مميزة

رصدت كاميرا شاشة «dmc» آراء الجماهير حول الحفلات الغنائية بمهرجان العالم علمين، حيث أبدى الناس سعادتهم بالمهرجان لأنه قام بالترويج للسياحة بمدينة العلمين، وقدموا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم للفعاليات الفنية والرياضية المختلفة وعروض الممشى السياحي وما يتم تقديمه من عروض تراثية وشعبية وسط احتفاء واقبال الجماهير.

آراء جماهير مهرجان العلمين

قال أحد الزوار عبر شاشة قناة «dmc»: «سعيد جدًا لأني كنت جزء من مهرجان العلمين وبشكر الشركة المتحدة على اللي قدمته من فعاليات وتنظيم لأنها تميزت بالفعل».

وأضاف أحد الجماهير: يعتبر مهرجان العلمين علامة فارقة في السياحة بمصر لأنه قام بالترويج لها وإظهار قدرة مصر حول العامل من تنوع وتميز، وعروضه وحفلاته متنوعة ومميزة.

وتابعت إحدى المواطنات: «فخورة بمصر وباللي بتقدر توصله في فترة قليله قدرت تثبت للكل أنها قادرة على التنوع وانها الأساس في السياحة».

واستكمل أحدهم: التنظيم بمدينة العلمين والفعاليات المختلفة بالمهرجان كان مشدد وجيد واستطاع تحقيق رغبات الجماهير كافة من تنوع فني وثقافي ورياضي.