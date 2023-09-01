نائبة عن «حماة الوطن»: الرئيس السيسي نجح في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

أعلنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماه وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة نحو مسار التنمية والبناء والتطوير، وأصبحت على مشارف الجمهورية الجديدة التي تتمتع بمؤشرات إيجابية ومعدلات نمو اقتصادية جعلت لمصر كلمتها وساهمت في إنضمام مصر لمجموعة البريكس.

الرئيس السيسي أولى اهتماما بكل المجالات

وأشارت الهريدي، في بيان له، إلى أنّ الرئيس السيسي أولى اهتماما بكل المجالات على قدم المساواة، سواء في ملف الزراعة و الصناعة والاستثمار، والسياحة، والبناء والطرق والكباري والمواصلات، فضلًا عن الاهتمام بكل فئات المجتمع التي كانت تعاني من التهميش طيلة العهود الماضية، وأصبح اليوم الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة وكل أطياف المجتمع يشعرون بمزيد من التمكين والدعم.

إنجازات السيسي في قطاع الزراعة

وأوضحت عضو مجلس النواب أنّ القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، من خلال إطلاق مشروعات لتوسيع الرقعة الزراعية لمشروع المليون ونصف فدان، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، من خلال توفير كل المحاصيل الزراعية الأساسية.

وأشارت إلى أنّ الطفرة غير المسبوقة في قطاع الزراعة ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، ما فتح العديد من الأسواق الجديدة لمصر في عدد من الدول سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية.