«الأورمان»: تسليم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم بكفر الشيخ

ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلمت جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 10 كراسي متحركة لذوي الهمم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني التنموي، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تسليم 10 كراسي متحركة

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في كفر الشيخ، تسليم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم، وسبق للجمعية تقديم مساعدات، وإجراء عمليات جراحية، وتنظيم قوافل طبية متعددة، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم والمساعدات للمستحقين.

استمرار الدعم للمحتاجين

وأشار درغام إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الأورمان لخدمة أبناء المحافظة في شتي مجالات الحياة، ومن بينها دعم الأيتام، والفقراء، وتوفير مشروعات صغيرة للمواطنين من ذوي الهمم، والمرأة المعيلة.