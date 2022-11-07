كراسي متحركة وكتب بطريقة برايل لمساعدة ذوي الهمم في قمة المناخ

مجموعات متفرقة تضم أكثر من 20 شابًا وفتاة، يرتدون زيًا أزرق دوّن عليه قمة المناخ، يتحركون في سرعة وخفة لمساعدة ذوي الهمم من الجالسين على الكراسي المتحركة أو فاقدي البصر بكتب مجهزة لهم.

تقول حبيبة محمد إحدى الفتيات المشاركة في تنظيم قمة المناخ والمسؤولة عن ذوي الهمم، إنه تم تقسيم فريقها إلى عدة فرق على بوابات الدخول المختلفة والمنطقتين الخضراء والزرقاء.

وأضافت «حبيبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مهمتنا تكمن في تسهيل دخول وخروج المشاركين من ذوي الهمم من المصريين والضيوف لقاعات المؤتمرات أو للمناطق لمختلفة سواء المنطقة الخضراء او الزرقاء».

كتب برايل لشرح الأماكن والبرنامج

وأضافت أن القمة وفرت كتبًا مخصصة لفاقدي البصر بطريقة برايل مدون بها كافة الطرق؛ للوصول إلى لمناطق المختلفة، وأيضا البرنامج اليومي لقمة المناخ وأماكن انعقاد الفعاليات.

وأشارت إلى أنه يتم تسهيل أي عقبات قد تواجه ذوي الهمم في أي من المناطق، مشيرة إلى وجود فرق أخرى متخصصة لمساعدتهم في الوصول إلى الحافلات التي تم تجهيزها أيضًا بممرات مخصصة لهم؛ لتسهيل صعودهم ونزولهم من الأتوبيسات.

وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة قادة ورؤساء الدول العربية والأفريقية والأوربية المختلفة على مدار الساعات الأولى من الصباح.