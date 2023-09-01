روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي: لا يوجد سلام قبل استعادة القرم ودونباس

قال حكام إقليميون في روسيا إن أنظمة الدفاع أوقفت 3 طائرات مسيرة في مناطق كورسك وبيلجورود وموسكو مما تسببت في وقف الرحلات الجوية من مطارات موسكو لفترة وجيزة ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين وبحث المواطنين عن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وشملت أخبار روسيا وأوكرانيا، أيضًا أن الطائرات بدون طيار أصبحت تستهدف مواقع داخل الدولة وألقت موسكو باللوم فيها على كييف، ويحدث ذلك يوميًا تقريبًا مع دخول الأزمة شهرها التاسع عشر وتشن قوات كييف هجومًا مضادًا.

وذكرت السلطات الأوكرانية، فى آخر أخبار لروسيا وأوكرانيا، أن القوات الروسية قصفت مشروعًا خاصًا بصاروخ كروز بعيد المدى خلال الليل فى منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي، سيرهي بورزوف، إن الضربة دمرت ممتلكات وتسببت في عدد غير محدد من الإصابات، وكتب عبر التلجرام: «لسوء الحظ، هناك ضحايا، ويتم تزويدهم بكل المساعدة اللازمة».

زيلينسكي: لا يمكن أن يكون هناك «سلام مستدام»

ومن ناحية آخر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال منتدى الأعمال الأوروبي أمبروسيتي في إيطاليا يوم الجمعة، إنه لا يمكن أن يكون هناك «سلام مستدام» في أوكرانيا ما لم تستعد بلاده السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس والأراضي الأخرى التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت موسكو في وقت سابق، إنها منفتحة على محادثات السلام مع كييف لكنها تصر على مطالبتها بأربع مقاطعات أوكرانية، التي ضمتها العام الماضي وتسيطر عليها بشكل كامل أو جزئي، وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 - وهو شرط لن تقبله كييف.