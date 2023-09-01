6 خطوات للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر 2023.. اعرفها

مع بداية كل شهر يحاول مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إجراء عمليات البحث والاستعلام والتحري عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، من خلال الوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بجميع شركات التوزيع لمستخدمي العدادات القديمة والتقليدية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 لمستخدمي العدادات التقليدية

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات القديمة والتقليدية بجميع الفروع والإدارات الواقعة بنطاق شركات التوزيع، وفقًا للصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 بالموبايل

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء عبر المنشور عددا من الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022 عبر الموبايل وهي كالتالي:

رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء

- الخطوة الأولى

وهي تتم من خلال تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- الخطوة الثانية

الضغط على قسم الخدمات

- الخطوة الثالثة

الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة

- الخطوة الرابعة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مشترك

- الخطوة الخامسة

إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الخطوة السادسة:

وهي الخطوة الأخيرة وتتم من خلال الضغط على زر استعلام.