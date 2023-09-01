مؤسس «فرقة الحضرة» يكشف عن عوامل نجاحها لمدة 8 سنوات: السر في التجديد

قال المنشد نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني ، إن الفرقة مستمرة منذ 8 سنوات، وحتى الآن، وحققت نجاحا وتفوقا، بسبب بعض العناصر الهامة التي تساعد على استمرار النجاح.

عناصر نجاح الفرق الجماعية

وأضاف المنشد الديني، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن من أهم عناصر النجاح بأي فريق جماعي، هو التجديد والتطوير بالعمل، لإحداث التغيرات والتميز حتى لا يظل النجاح لفترة مؤقتة ثم يختفي.

أغنية مشتاقلك يا نبينا أكثر الأغاني نجاحًا

وتابع بأن من أكثر الأغاني الإنشادية انتشارًا وسط الجماهير المتابعة للفرقة، هي أغنية «مشتاقلك يا نبينا»، وتعتبر من أكثر الأغاني التي لاقت نجاحا، معلقًا: «كانت وش السعد علينا».