المتحف المصري الكبير: عرض 54 ألف قطعة أثرية أمام الزوار قريبا

يترقب العالم حاليا تحديد موعد فتح المتحف المصري الكبير بعد أن تم الانتهاء من تجهيز المتحف بنسبة تقترب من الـ99%، على أن يتم الانتهاء من الرتوش الأخيرة للمتحف الشهر المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بالمتحف المصرى الكبير بالتحرير أن المتحف الذي يعتبر أكبر متاحف العالم من حيث كونه مخصص لآثار حضارة واحدة حيث يضم المتحف فقط القطع الأثرية الخاصة بقدماء المصريين حتى العصر اليوناني والروماني، بات جاهزا للافتتاح الرسمي.

قناع توت عنخ آمون والتابوت الذهبى

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن نحو 54 ألف قطعة أثرية بينها نحو 5596 قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون ستكون جاهزة للعرض أمام الزوار، لافتا إلى أنه من بين الكنوز الأثرية للملك توت سيتم عرض القناع الذهبى للملك توت (الماسك)، فضلا عن التابوت الذهبي والذى يعتبر أكبر تابوت فى العالم به كمية ذهب خالص.

وأشار المصدر إلى أن كافة الجهات الحكومية بدأت في التجهيزات النهائية إستعدادا لإفتتاح المتحف، موضحا أنه تم البدء فى طلاء المبانى الموجودة على طريق المتحف بألوان موحدة لتحسين المنظر البصرى لزوار المتحف.

منطقة الخدمات الخارجية بالمتحف المصرى الكبير

وأوضح أن منطقة الخدمات الخارجية بالمتحف المصرى الكبير ستكون مبهرة حيث ستضم العديد من المشروعات الثقافية والترفيهية، فضلا عن المطاعم والخدمات المختلفة، موضحا أن المنطقة الخارجية للمتحف ستعمل على مدار الـ 24 ساعة.