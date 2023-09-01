ماذا قالت الصحف العربية والعالمية عن مهرجان العلمين؟

أبرزت وسائل الإعلام العالمية فعاليات مهرجان العلمين، قائلة إنّ مهرجان العلمين لوحة فنية موسيقية طربية رياضية وثقافية رائعة؛ حيث امتد لأكثر من 50 يومًا في أماكن متنوعة بالعلمين الجديدة.

الخليج: مهرجان العلمين شمل العديد من الفعاليات الجذابة

من جهتها قالت صحيفة «الخليج» الإماراتية، إن مهرجان العلمين شمل العديد من الفعاليات الجذابة التي تنوعت بين الرياضي والترفيهي والفني، حيث شهد المهرجان أحد أكبر عروض الأزياء العالمية، بمشاركة عشرة من أفضل مصممي الأزياء في الوطن العربي، إلى جانب حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، فضلا عن مشاركة أكثر من أربعين نجما رياضيا في مختلف الرياضات، وبخاصة كرة القدم الشاطئية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: «يشهد مهرجان العلمين انطلاق بطولة للترياثلون، إلى جانب بطولة بادل عالمية ودولية، ويتضمن عروضا لطائرات الـRC، وبطولة للتجديف، وبطولة في كرة القدم الشاطئية، وسباقا للسيارات، وتحديا للجيت سكي، كما يشهد المهرجان مشاركة مئة سيارة فارهة في موكب الفراعنة للسيارات، حيث ينطلق الموكب من مدينة سفاجا على البحر الأحمر، في اتجاه مدينة العلمين الجديدة».

«كونا»: الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط

أما وكالة الأنباء الكويتية وصفت مهرجان العلمين بالحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط في مدينة العلمين الجديد، مشيرة إلى أن المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة».

وأبرزت «كونا» فعاليات المهرجان التي تتضمن عرض أزياء لـ «مايكل سينكو» وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم وفناني الوطن العربي وحفل لمغني الراب العالمي «RUSS».

فيما نقل موقع «ET»، تصريحات مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، لـ«الوطن» عن تقديمه عرض أزياء مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، حيث اعتمد على اللون الذهبي والأسود بشكل أساسي مع باقي الألوان، فضلا عن استخدام بعض رموز الحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم.

ونشر الموقع صورا للفنانات سيرين عبد النور، ليلى زاهر، عمر السعيد ، رانيا يوسف، درة، داليدا عياش وغيرهم تواجدوا في عرض أزياء «مايكل سينكو» ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

الشرق الأوسط: ليلة لبنانية في العلمين

وتحت عنوان «ليلة لبنانية في العلمين: راغب علامة ونانسي عجرم يطربان جمهور المدينة المصرية»، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» تقريرا عن حفلة النجمان اللبنانيان، حيث ركز على ختام فقرة نانسي عجرم الغنائية بأداء أغنية «أنت مصري» وسط إطلاق الألعاب النارية في سماء مدينة العلمين، وطلبت من جمهورها ترداد كلماتها معها، حبا وتقديرا لدور مصر في مسيرتها الفنية.

ومن جهته، أشاد راغب علامة بالتنظيم وبأجواء المهرجان، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «رأيتُ تجهيزات فنية على أعلى مستوى، وأتمنّى أن يستمر المهرجان في تقديم تلك الحفلات الرائعة لجذب أكبر عدد من الجماهير المصرية والعربية».

مهرجان العلمين.. أنشطة متنوعة لإسعاد زوار المدينة المصرية

كما نشر موقع «سكاي نيوز»، تقريرا مصورا بعنوان «مهرجان العلمين.. أنشطة متنوعة لإسعاد زوار المدينة المصرية»، أبرز فيه مدى الاقبال الكثيف من قبل الزائرين لمهرجان العلمين الذي وصفه بالمتنوع.

أما قناة «سي إن إن الأمريكية» قالت، إن على ساحل البحر المتوسط، تبرز مدينة العلمين الجديدة كـ«وجهة سياحية عالمية» في مصر، التي تتميّز بشواطئها الفيروزيّة وأحدث المشاريع التكنولوجية والعمرانية غير المسبوقة في البلاد.

وأضافت: «بالتزامن مع الفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة الذي يحمل عنوان العالم علمين، قرّر مصمم الغرافيك المصري، محمد جابر، دعوة ضيوف مميّزين للمشاركة في الحدث، أي (دنجوانات الزمن الجميل)».

وبواسطة الذكاء الاصطناعي، تخيّل جابر قيام مجموعة من أبرز نجوم الزمن الجميل الراحلين بزيارة أنحاء مدينة العلمين الجديدة، من الشواطئ إلى المراكز التجارية وناطحات السحاب.

وأراد «جابر» إشراك نجوم الزمن الجميل في الاحتفاء بمهرجان العلمين الجديدة، لا سيّما أنّه يهتم بعرض تصاميم متنوّعة للمشاهير من الماضي والحاضر على منصات التواصل الاجتماعي الخاص به، مثل رشدي أباظة وعمر الشريف وفريد شوقي وشكري سرحان و عبد الحليم حافظ.

ومن جانبها قالت قناة «روسيا اليوم» إن أعمال الدورة الأولى من مهرجان العلمين، بمشاركة فنانين ونجوم مصريين وعرب وعالميين، وتستمر 44 يوما يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة.