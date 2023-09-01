تعرف على نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالبحيرة.. «أبو حمص» الأعلى

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على إطلاع المواطنين على بما تحققه في المحافظات والقرى المختلفة من مشاريع، استعرضت المبادرة نسب تنفيذ مشاريعها في قرى ومراكز محافظة البحيرة.

نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في البحيرة

ووفقا للبيانات التي نشرتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قطاع مشاريع نقاط الشرطة كان صاحب أعلى نسبة تنفيذ، حيث وصلت النسبة إلى 100%، في حين كان قطاع شبكات محطات المعالجة هو القطاع صاحب أقل نسبة تنفيذ للمشروعات، فوصلت نسبة التنفيذ بهذا القطاع إلى 25%.

مشاريع حياة كريمة على مستوى مراكز البحيرة

أوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن مشاريعها المختلفة في مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، تمكنت من الوصول إلى أعلى نسبة تنفيذ على مستوى المحافظة، فوصلت نسبة التنفيذ في هذا المركز إلى 73%، في حين كان مركز أبو المطامير، صاحب أقل نسبة تنفيذ لمشاريع المبادرة على مستوى البحيرة، وصلت النسبة إلى 63.20%.

واستعرضت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نسب تنفيذ المشاريع على مستوى مراكز المحافظة، وكانت نسبة تنتفيذ المشاريع في مركز دمنهور وصلت إلى 71.70%، أما مركز وادي النطرون، فوصلت نسبة التنفيذ به إلى 71.20%، وفي مركز حوش عيسى، تمكنت المبادرة الرئاسية من تنفيذ 69.20% من مشاريعها، وأخيرا مركز كفر الدوار وصلت نسبة التنفيذ به إلى 68.60%.