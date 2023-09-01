ألعاب نارية وتصاميم خرافية.. عروض عالمية أبهرت الجميع في العلمين

منذ يوم 13 يوليو الماضي، عاش زوار العلمين 50 يوما من المتعة، من خلال موسم فني رياضي مميز، رأوا خلاله عروض مبهرة وأجواء ترفيهية ضخمة، لم يحدث مثلها في مصر من قبل، فضلا عن ألعاب نارية قوية وتصميم حفلات مبهرة، لأقوى الفنانين في مصر والوطن العربي.

ألعاب نارية قوية في العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديد كان الهدية الأكبر والأهم للشركة المتحدة لجمهورها في مصر والعالم العربي، إيمانا منها بأهمية دور الفن والرياضة والإبداع وتأثيرها على الشعوب.

وقدم الفنان أحمد عصام العديد من عروض الألعاب النارية، في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ليدخل السعادة والبهجة على قلوب الناس، وأبرزها كان حفل الفنان تامر حسني، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، بسبب طريقة الدخول إلى الحفل، وحفل الفنان محمد منير الذي شكره بشكل خاص أمام الجمهور.

ولعل الألعاب النارية تسبب بهجة، وتدخل فرحة الاحتفالات على قلوب البشر، ومنها عروض الألعاب النارية، التي قدمها الفنان أحمد عصام، في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بحسب حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة أون: «الألعاب النارية ليها جمهور كبير طبعًا، وأنا قدمتها في حفلات كذا نجم».

تصميم حفلات مبهرة في العلمين الأخيرة

حفلات قوية في العلمين الجديدة، شهدها الموسم المميز خلال الأيام الماضية، بتصميمات مبهرة، سواء من خلال ظهور نجوم الفن الذي افتقدهم الجمهور، أو التصميم الرائع الذي أبهر الحضور.

وظهر نجوم كبار في العلمين الجديدة، أسعدوا الجمهور منهم محمد منير وحميد الشاعري، وغيرهما من الذين عز ظهورهم خلال الآونة الماضية.

أما الاستعراضات المبهرة، فحدث ولا حرج، ولعل أهمها ما حدث مع الفنان تامر حسني، الذي قدم واحدة من أهم حفلاته خلال السنوات الأخيرة، حينما صعد من أسفل المسرح، على ارتفاع أمتار كبيرة لأعلى، ثم ظهر في منتصف الحفل، فضلا عن ظهور أهم البلوجرز والمشاهير خلال الحفلات.