رامي عياش لـ«الوطن»: مهرجان العلمين ولد عملاقا منذ يومه الأول

أعرب المطرب اللبناني رامى عياش عن سعادته البالغة لإحيائه حفل فاشون شو للمصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام بمدينة العلمين الجديدة.

رامي عياش: سعيد بالمشاركة فى مهرجان العلمين

وقال «عياش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشتاق دوماً لجمهوري المصري، لأنّ المصريين يتميزون بأنهم جمهور ذواق، يحترم الفن والغناء، ويقدرون كل من هو صاحب موهبة فنية، لذلك أحب دوماً أن أحيي حفلاتي الغنائية في مصر، وللعلم هذا الصيف أحييت أكثر من أربع حفلات في مدينة العلمين».

وأضاف «عياش» أنه يعتز بالغناء في مدينة العلمين: «سحرتني تلك المدينة الخلابة منذ حضوري لها، فهي مدينة رائعة، وجميلة، وأشكر المنظمين على اختيارها لإقامة المهرجان بها، فمهرجان العلمين ولد عملاقاً منذ يومه الأول».