44 معهدا معتمدا تابعا للكليات التكنولوجية في تنسيق المرحلة الثالثة

قبل انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة الالتزام بالتقديم لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي كيانات وهمية، وأشارت إلى أنّ من الكيانات المعتمدة لدى الوزارة، الكليات التكنولوجية التي تضم 44 معهدا فنيا ومتوسطا.

6 معاهد بالكلية التكنولوجية في المطرية

1. المعهد الفني التجاري بالمطرية.

2. المعهد الفني التجاري بشبرا.

3. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

4. المعهد الفني الصناعي بشبرا.

5. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.

4 معاهد بالكلية التكنولوجية في القاهرة

1. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة بالقاهرة .

2. المعهد الفني الصناعي للبصريات.

3. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

4. المعهد الفني التجاري بالروضة.

الكلية التكنولوجية بقويسنا المنوفية

1. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

2. المعهد الفني التجاري ببنها.

3. المعهد الفني التجاري بطنطا.

4. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

5. المعهد الفني الصناعي ببنها.

معاهد الكلية التكنولوجية بالمحلة

1. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

2. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

3. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

4. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

5. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

الكلية التكنولوجية بالإسكندرية

1. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

2. المعهد الفني التجاري بدمنهور

3. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

4. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

1. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

2. المعهد الفني التجاري بالعريش.

3. المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.

4. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.

5. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

7. المعهد الفني التجاري بدمياط.

الكلية التكنولوجية بوسط الوادي

1. المعهد الفني التجاري بسوهاج.

2. المعهد الفني التجاري بأسيوط

3. المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

4. المعهد الفني للري والمساحة بأسيوط.

الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي قنا

1. المعهد الفني التجاري بقنا.

2. المعهد الفني التجاري بأسوان.

3. المعهد الفني الصناعي بقنا.

4. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

5. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

6. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

7. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

8. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

9. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.