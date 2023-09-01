أهالي العلمين: «شكل المدينة اتغير والإقبال زاد» بسبب مهرجان «العالم علمين»

تحولت مدينة العلمين إلى أيقونة للترفية، ووجه للسياحة الداخلية والخارجية، وشهدت رواجا تجاريا كبيرا تزامناً مع مهرجان «العالم علمين»، في ظل توافد آلاف الزائرين والمصطافين «مصريين وعرب وأجانب» للاستمتاع بالحفلات والمهرجانات المتنوعة، وقضاء وقت ممتع على شواطئها، ما عاد بالنفع على أهالي مدينة العلمين، عبر التسويق لمنتجاتهم البيئية والتراثية، وكذا توفير فرص عمل للشباب.

الفعاليات ساهمت في رواج تجاري بالعلمين

وقال جمعة مخلوف مدير شركة تسويق عقاري، أحد أهالي العلمين، إن المدينة شهدت رواج غير عادي منذ انطلاق مهرجان العلمين، استفادت منه جميع الفئات، وكان هناك إقبال على إيجار الشقق والفنادق، وزيارة المطاعم والكافيهات، والسوبر ماركت.

إقبال على منتجات العلمين وسيوة البيئية

فيما قال جغيدف أبوجبر «تاجر» أحد أبناء العلمين، لـ«الوطن» إن الحركة التجارية قوية وهناك إقبال على الحفلات ومباريات كرة القدم والمسابقات، وأن أهالي العلمين كانوا سعداء بما يحدث وشاركوا في الاحتفالات.

وأضاف أبو جبر، هناك إقبال من الزائرين على شراء منتجات مطروح من الزيتون وزيت الزيتون والنعناع الجبلي وتمور سيوة، ومنتجات الهاند ميد البدوية، ملابس سيدات، ومفروشات.

عليات الزاهي من أبناء العلمين، بدورها قالت: «مدينة العلمين الجديدة وش الخير علينا، فتحت فرص عمل لأبناء العلمين، ومنهم أشقائي الاثنين الذين يعملون في المطاعم وتنظيم الحفلات، وجميع شباب العلمين حتى الطلاب يعملون بها منذ انطلاق موسم الصيف.