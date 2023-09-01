رئيس مدينة رأس البر: زيادة الإقبال على الشواطئ بعطلة نهاية الأسبوع

قال وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة رأس البر، لـ«الوطن»، إن مصيف رأس البر يشهد إقبالاً كبيراً هذه الأيام، تزامنا مع انتهاء موسم الصيف، والعطلة الدراسية، وارتفعت نسب إشغال الفنادق والشقق بشكل كبير.

إقبال على شواطئ رأس البر

وأضاف وليد الشهاوي، أن اليوم الجمعة، شهد إقبالا كبيرا على البحر بطول الشاطئ «المنطقة الأولى، الشواطئ الخاصة، والمجانية»، وسط استعدادات كبيرة، ومتابعة منال عوض محافظ دمياط.

حفلات على الشواطئ وأنشطة ثقافية وفنية

وأكد أنه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة بدمياط، تم إطلاق أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية، عن طريق المكتبة المتنقلة على الشاطئ وعمل حفلات فنية، لجذب الزائرين للاستمتاع بالجو والحفلات والفقرات الموسيقية، التي قدمها مجموعة من الموهوبين من مختلف الأعمار.

حملات نظافة ورقابة على الأسواق

وشدد رئيس المدينة، على استمرار حملات النظافة والتموين للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار ونظافة الشواطئ والمنتزهات بكل المناطق والأسواق برأس البر، لتقديم أفضل خدمة للزائرين ورواد المدينة.