علي الحجار يكشف كواليس أغنية اللي بنى مصر على مسرح مهرجان القلعة

كشف الفنان علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقي والغناء عن كواليس أغنية الشهيرة «اللي بني مصر» تتر مسلسل بوابة الحلواني.

وقال علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة: «عمار الشريعي أما اتوفي بليغ حمدي كمل تلحين هذه الأغنية ووقتها قال له المنتج والمخرج لو حابب تلحينها من البداية مفيش مانع ليرفض الشريعي ويقول له بعد بليغ حمدي استحالة حد يلحن التتر ده».

مهرجان القلعة للغناء والموسيقي

قدم مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء عدد من العروض الناجحة ابرزها: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية.