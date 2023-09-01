بحضور ويجز.. حفل غنائي ضخم يضم عددا من النجوم الشباب بمهرجان العلمين

قالت فرح الخولي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين شارف على الانتهاء، مشددةً على أنه أضفى سحرا ورونقا خاصا على مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن فعاليات المهرجان انعكست على رؤية مصر، وتؤكد دور الدولة في التنمية المستمرة، وأنها تضع كل مدينة ومحافظة في مصاف الدول العالمية للجذب السياحي والاستثماري.

ويجز.. صاحب قاعدة جماهيرية عريضة

أضافت «الخولي»، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نحن اليوم على موعدٍ مع صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة مصريا وعربيا وأجنبيا، وهو الرابر المصري ويجز».

ويجز حقق نجاحا باهرا في آخر 3 سنوات

وتابعت موفدة قناة القاهرة الإخبارية: «حقق ويجز نجاحا باهرا خلال الأعوام الثلاث الماضية، فقد حقق أكثر من 25 ملايين مشاهدة، وشارك في ختام كأس العالم الذي نظمته قطر العام المنقضي، وهو أحد الرابرز المصريين المؤثرين حيث إن لأغانيه التي تبعث برسائل مختلفة».

وأوضحت أن المهرجان سيشهد غدا السبت، حفل فرقة شارموفرز، وهي فرقة مميزة، حيث سيشهد المهرجان عددا من الفعاليات المختلفة الأخرى.