«بوسطجي السعادة» يساند عاملا تراكمت عليه الديون.. «نفسي أسدد القرض»

يشكو «محمود» من تراكم الديون عليه، بسبب حصوله على قرض بنكي لشراء تروسيكل يساعده على النفقات ومتطلبات الحياة، ولكن سرق «التروسيكل» بعد أقل من 10 أيام من أمام منزله بعد انتهائه من عمل يوم شاق، حيث تركه أمام المنزل ليأخذ قسطا من الراحة قبل استئناف عمله مرة أخرى.

محمود: آمل بسداد ديوني والقرض.. وعشمي في ربنا كبير

وتابع محمود، في رسالته لبرنامج «بوسطجي السعادة»، تقديم الإعلامي أحمد يونس والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بأن الديون تراكمت عليه، وهو متزوج ولديه طفل عمره 18 شهر، وحاليا يعمل على «ماكينة» أخرى اشتراها بمبلغ اقترضه من أحد الأقارب على أساس سداد 500 جنيه شهريا، ويحلم بـ سداد الأقساط والديون.

وقال خلال اتصال هاتفي من البرنامج له، «أعمل طوال الشهر والإيراد الذي أتحصل عليه أحوله بالكامل لسداد الديون والالتزامات المستحقة.. ومحتاج كل جنيه أسدد به القرض.. وأمنية حياتي أشتغل والجنيه اللي أشتغل به أصرفه على ابني وسداد القرض، وعشمي في ربنا كبير وربنا حنين.. وعمره ما هيخذلني.. نفسي مشكلتي تتحل».

سداد القرض وإغلاقه نهائيا

ووعده الإعلامي أحمد يونس، بأنه سيتم سداد قرض «التروسيكل» من خلال تواصل البرنامج مع البنك المُقرِض والتفاوض معه على سداد المبلغ المستحق دفعة واحدة، موضحاً أنَّ برنامج «أتوبيس السعادة» يستقبل خلال صفحته على فيسبوك، رغبات بمساهمات مالية وعينية لمساعدة الغير، بجانب رسائل يبحث أصحابها عن حلول ومساعدة، فهو حلقة تواصل بين أصحاب المشكلة ومن يبحثون عن رسم السعادة والابتسامة للغير.