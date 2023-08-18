المهندس «أحمد» يروي لـ«أتوبيس السعادة» كواليس مشاركة القفز الحر بالعلمين

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج في الأنشطة الترفيهية المقدمة لزوار مدينة العلمين الجديدة.

شغف المصريين لممارسة رياضة القفز

قال المهندس أحمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة أنشطة رياضات جوية، إن الشركة تقدم 4 أنشطة رياضات جوية حتى الآن منها «سكاي دايفينج»، لافتا أن هناك شغفا من المصريين لممارسة مثل هذه الرياضات، خاصة أنهم نظموا فعاليات في عدة محافظات.

ولفت إلى أن هناك فارقا بين طائرات القفز بالمظلات والطائرات المدنية الأخرى، فالأخيرة تختص لنقل الركاب، بينما طائرات القفز بالمظلات لها وضع مختلف، حيث لها شكل خاص في فتح الباب، وجلوس «سكاي دايفينج» أو القافزين.

القفز يكون على ارتفاعات مختلفة

أوضح أن القفز يكون على ارتفاعات مختلفة، ولا سيما على ارتفاع 13 و14 ألف قدم، وهذا ارتفاع مناسب للغاية للقفز، متابعا: «القفز أجمل إحساس في حياتك، والدليل فيديوهات القافزين مش هتلاقي فيهم خوف».

وأشار إلى أن الشركة توفر تدريبات للقافزين أو محبي القفز، وتكون هذه التدريبات محترفة، حيث يحصل بموجبها على رخصة دولية.